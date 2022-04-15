"Дерусификация" метро: киевляне могут предложить свои варианты названий станций

Администрация Киевского метрополитена предлагает киевлянам поучаствовать в переименовании пяти станций столичного метро.

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Жители Киева могут предложить свои варианты для переименования пяти станций столичного метро — "Минской", "Героев Днепра", "Берестейской", "Дружбы народов" и "Льва Толстого". Для этого администрация метрополитена предлагает заполнить специальный опросник под названием "Дерусифікація Київського метро".

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Варианты новых названий от киевлян принимаются до 15 мая. "После этого мы обработаем присланные варианты и проведем постанционные голосования за окончательное название", — рассказал у себя на странице в Facebook Виктор Брагинский, начальник Киевского метрополитена.

Перед принятием итогового решение свое заключении должна сделать профильная комиссия по переименованиям. После этого проект решения вынесут в сессионный зал Киевского совета.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Совсем нет. Киев оживает, однако война не окончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу с учетом безопасности и всех возможных рисков", — пишет Брагинский. При этом глава метрополитена отмечает, что "дерусификация" станций — это тоже работа, которую надо сделать.

В опроснике приводится краткая справка о том, почему старые названия надо изменить. Так, станция "Героев Днепра" названа по одноименной улице и имеет отсылку к советской армии. "Берестейская" происходит от украинского названия города Берестя, сегодня это город Брест в составе Беларуси. "Минская" — от Минского района (сейчас Оболонского) и Минской площади, которые названы в честь столицы Республики Беларусь. "Дружбы народов" символизирует дружбу постсоветских стран — Украины, Беларуси и России. Станция "Льва Толстого", соответственно, названа по имени российского писателя.

Тем не менее, далеко не все киевляне поддерживают идею "дерусификации" станций. В комментариях к посту начальника метрополитена горожане спрашивают, почему в онлайн-опросе нет возможности проголосовать против переименования, и предлагают потратить средства более рационально. "Незачем врать — намного больше людей высказывались против переименования станций метро", — пишет пользователь Анастасия Гранина. "Станции переименовывать будете после победы, после восстановления городов, сел, которые орки разрушили", — высказывается Люда Чмиль.

Как писал Фокус ранее, Виктор Брагинский предложил мэру Виталию Кличко переименовать пять станций метро в столице. По его словам, пока "наши люди укрываются на Дружбы народов, эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну".

Напомним, сегодня киевской сквер дружбы с Москвой переименовали в честь героев Мариуполя.