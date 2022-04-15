Киевский сквер дружбы с Москвой переименовали в честь героев Мариуполя

В столице Украины собираются переименовать еще десятки улиц, проспектов и станций метро. Киевсовет планирует завершить этот процесс к 9 мая.

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Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование столичного сквера дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя. С такой инициативой выступил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Сегодня я подал проект решения о переименовании бывшего сквера дружбы между Киевом и Москвой на сквер Героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу", — сказал городской голова после заседания Киевсовета.

В прошлом году в сквере, расположенном в Голосеевском районе города демонтировали памятный знак в честь дружбы двух столиц. "Теперь зеленая зона получила название. И это важно", — подчеркнул Кличко.

Также депутаты поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного времени, в том числе касающиеся согласования наименований городских объектов.

В Киеве находятся еще десятки улиц, проспектов, станций метро, названия которых связаны со страной-агрессором, отметил Кличко. В настоящее время столичная власть работает над их переименованием, этот процесс должен полностью завершиться до 9 мая. "Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета", — подчеркнул мэр.

Напомним, в Ужгороде сменят названия 58 улиц. Окончательное решение об этом в городе примут после общественного обсуждения.

Ранее Фокус сообщал, что улицы переименовывают в Ивано-Франковске.