Київський сквер дружби з Москвою перейменували на честь героїв Маріуполя

У столиці України збираються перейменувати ще десятки вулиць, проспектів і станцій метро. Київрада планує завершити цей процес до 9 травня.

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Депутати Київради проголосували за перейменування столичного скверу дружби між Києвом і Москвою на сквер Героїв Маріуполя. Із такою ініціативою виступив мер столиці Віталій Кличко.

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"Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом і Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу", — сказав міський голова після засідання Київради.

Минулого року в сквері, розташованому в Голосіївському районі міста, демонтували пам'ятний знак на честь дружби двох столиць. "Тепер зелена зона отримала назву. І це важливо", — наголосив Кличко.

Також депутати підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного часу, зокрема щодо узгодження найменувань міських об'єктів.

У Києві є ще десятки вулиць, проспектів, станцій метро, назви яких пов'язані з країною-агресором, зазначив Кличко. Наразі столична влада працює над їх перейменуванням, цей процес має повністю завершитися до 9 травня. "Опрацюємо пакетом та ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", — наголосив мер.

Нагадаємо, в Ужгороді змінять назви 58 вулиць. Остаточне рішення про це в місті ухвалять після громадського обговорення.

Раніше Фокус повідомляв, що вулиці перейменовують в Івано-Франківську.