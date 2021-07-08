У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви (фото)

Пам'ятник повинні прибрати протягом місяця. До передачі в майбутній музей тоталітаризму він буде зберігатися в Голосіївській РДА.

Депутати Київської міської ради проголосували за демонтаж памʼятного знака на честь дружби міст Києва і Москви, який був встановлений у столиці у 2001 році (у сквері на вулиці Маршала Якубовського).

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За демонтаж памʼятника проголосували 79 депутатів міськради (представники всіх фракцій, окрім "Опозиційної платформи — За життя"), повідомляє Liga.net.

Згідно з ухваленим рішенням, протягом 30 днів комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району має демонтувати памʼятний знак.

Після цього знак буде переданий на зберігання в Голосіївську РДА, щоб у майбутньому він поповнив експозицію музею тоталітаризму.

[ + – ] Пам'ятний знак [ + – ] Пам'ятний знак з написами

Коментуючи це рішення, депутат від партії "Голос" Аліна Михайлова заявила, що "ніякої дружби з Росією немає".

"Це наш ворог. І ніяких памʼятників про "дружбу" в Києві бути не повинно, поки на території нашої держави залишається хоча б один окупант", — сказала вона.

Зазначимо, ініціатива про демонтаж памʼятника на честь дружби Києва і Москви виходила саме від представників "Голосу".

Нагадаємо, під Харковом представники націоналістичної громадської організації "Фрайкора" розгромили памʼятник "дружбу Росії та України".

Також повідомлялося, що у Львівській області представники руху "Національний корпус" завадили дипломатам консульства Російської Федерації у Львівській області покласти квіти до памʼятника російського поета Олександра Пушкіна.

А в ніч з 8 на 9 травня на Львівщині невідомі зруйнували памʼятник загиблим у Другій світовій війні радянським солдатам.