В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы (фото)

Памятник должны убрать в течение месяца. До передачи в будущий музей тоталитаризма он будет храниться в Голосеевской РГА.

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы, который был установлен в столице в 2001 году (в сквере на улице Маршала Якубовского).

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За демонтаж памятника проголосовали 79 депутатов горсовета (представители всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь"), сообщает Liga.net.

Согласно принятому решению, в течение 30 дней коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района должно демонтировать памятный знак.

После этого знак будет передан на хранение в Голосеевскую РГА, чтобы в будущем он пополнил экспозицию музея тоталитаризма.

[ + – ] Памятный знак [ + – ] Памятный знак с надписями

Комментируя данное решение, депутат от партии "Голос" Алина Михайлова заявила, что "никакой дружбы с Россией нет".

"Это наш враг. И никаких памятников о "дружбе" в Киеве быть не должно, пока на территории нашего государства остается хотя бы один оккупант", – сказала она.

Отметим инициатива о демонтаже памятника в честь дружбы Киева и Москвы исходила именно от представителей "Голоса".

Напомним, под Харьковом представители националистической общественной организации "Фрайкор" разгромили памятник "дружбе России и Украины".

Также сообщалось, что во Львовской области представители движения "Национальный корпус" помешали дипломатам консульства Российской Федерации во Львовской области возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина.

А в ночь с 8 на 9 мая на Львовщине неизвестные разрушили памятник погибшим во Второй мировой войне советским солдатам.