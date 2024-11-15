"На свалку истории": в Кривом Роге демонтировали памятники Пушкину и Лермонтову (видео)

Ранее в Кривом Роге демонтировали только памятник писателю Горькому. Своей очереди на демонтаж ожидают памятник Льву Толстому и еще несколько памятников, которые прославляют советскую оккупацию.

В городе Кривой Рог местные коммунальщики демонтировали памятники двух русских писателей — Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Об этом сообщает местное медиа "На Часе".

Журналисты пишут, что первым памятником, который демонтировали в городе, был памятник советскому писателю Максиму Горькому, который располагался возле школы №71.

"Ждем, когда же дойдет очередь до Л.Толстого на площади Кольцевой, памятника воинам-интернационалистам в Сквере Героев на просп. Мира и знака Ю. Козаченко на ул. Степана Тильги, 7", — написали журналисты.

В соцсетях активно распространяют моменты с демонтажем упомянутых памятников.

"Памятник Лермонтову в Кривом Роге также ушел вон! Дальше будет. Работы по деколонизации еще очень и очень много", — указали к видео в группе "Деколонизация. Украина".

В комментариях к распространенным видео, пользователи активно реагировали на это словами поддержки. Другие пользователи удивлялись тому, что делал Лермонтов в Кривом Роге, и "с какого будуна он там стоял", однако поблагодарили за то, что его "снесли".

Напомним, Фокус сообщал, какие памятники снесут в Одессе. Среди них будут постаменты Бабелю, Высоцкому, Маринеско и два памятника Пушкину.

Также мы писали о том, что Львовщина первой в Украине полностью завершила декоммунизацию. По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник.