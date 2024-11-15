"На звалище історії": в Кривому Розі демонтували пам'ятники Пушкіну та Лермонтову (відео)

Раніше у Кривому Розі демонтували лише пам'ятник письменнику Горькому. Своєї черги на демонтаж очікують пам'ятник Льву Толстому та ще кілька пам'яток, які прославляють радянську окупацію.

В місті Кривий Ріг місцеві комунальники демонтували пам'ятники двох російських письменників — Олександра Пушкіна та Михайла Лермонтова. Про це повідомляє місцеве медіа "На Часі".

Журналісти пишуть, що першим пам'ятником, який демонтували в місті, був пам'ятник совєцькому письменнику Максиму Горькому, який розташовувався біля школи №71.

"Чекаємо, коли ж дійде черга до Л.Толстого на площі Кільцевій, пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам у Сквері Героїв на просп. Миру та знаку Ю. Козаченку на вул. Степана Тільги, 7", — написали журналісти.

В соцмережах активно поширюють моменти з демонтажем згаданих пам'ятників.

"Пам'ятник Лермонтову у Кривому Розі також пішов геть! Далі буде. Роботи з деколонізації ще дуже і дуже багато", — вказали до відео у групі "Деколонізація. Україна".

В коментарях до поширених відео, користувачі активно реагували на це словами підтримки. Інші дописувачі дивувалися з того, що робив Лермонтов у Кривому Розі, і "з якого будуна він там стояв", однак подякували за те, що його "знесли".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, які пам'ятники знесуть в Одесі. Серед них будуть постаменти Бабелю, Висоцькому, Маринеско та два пам'ятники Пушкіну.

Також ми писали про те, що Львівщина першою в Україні повністю завершила декомунізацію. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам'ятник.