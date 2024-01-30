Допомогли небайдужі громадяни: Львівщина першою в Україні завершила декомунізацію, — ОВА

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам'ятник.

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Львівська область стала першою в Україні, яка повністю завершила процес декомунізації. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За словами чиновника, у Лопатинській громаді було демонтовано останній радянський пам'ятник. Водночас за минулий 2023 рік у Львівській області демонтували 312 радянських пам'ятників.

"Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", — заявив Козицький.

Керівник ОВА наголосив, що на демонтаж пам'ятників не витрачалися бюджетні кошти.

"Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі", — написав голова ОВА.

Декомунізація в Україні

З початку 2015 року Україна проводить процес декомунізації з метою викорінення комуністичної ідеології та символів у суспільному житті країни й переосмислення історичної спадщини. Під час цієї ініціативи було ухвалено низку нормативно-правових актів, включно із законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". У рамках декомунізації в Україні було демонтовано тисячі радянських пам'ятників, перейменовано сотні вулиць і топонімів.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в межах декомунізації в Києві демонтували радянську символіку і прибрали анотаційну дошку російською мовою з обеліска "Місто-герой Київ".

Раніше, 1 серпня, зі щита монумента "Батьківщина-мати" демонтували радянський герб. За словами тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва, символ СРСР залишать у музеї історії України. Вранці 6 серпня на щит встановили тризуб. Фокус публікував фото оновленої "Батьківщини-мати".