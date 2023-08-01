Демонтаж герба СРСР з монумента "Батьківщина-мати" в Києві завершений (відео)

Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" проводився в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". Над ним почали працювати ще з 2022 року.

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В Києві 1 серпня завершили знімати радянські символи з монумента "Батьківщина-мати". Наразі демонтаж радянського герба з монумента завершено, повідомляє "РБК-Україна".

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв розповів, що після демонтажу герб планують залишити у музеї.

"До Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України ми зможемо порадувати український народ таким важливим та необхідним елементом нашого протистояння в ідеологічній боротьбі з ворогом", – сказав Карандєєв.

Загалом процес пішов і незабаром у Києві з'явиться "Україна-мати". За інформацією Міністерства культури, металева конструкція тризуба вже готова. Попередньо фахівці провели відповідні дослідження щодо якості металу.

Декомунізація монумента "Батьківщина-мати"

"Батьківщина-мати" – це найвища монументальна скульптура в Європі. Вона була збудована у 1981 році й розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У 2022 році Мінкульт провів опитування у додатку "Дія" — "як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". Переважна більшість опитаних — 85% — виступили за те, щоб замінити герб СРСР на тризуб. Було прийнято рішення про те, що монумент "Батьківщина-мати" буде декомунізований і радянський герб буде знятий зі щита статуї.

Нагадаємо, 29 липня Фокус писав, що монумент Батьківщина-мати в Києві перейменують на "Україну-мати". За словами гендиректора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, монумент унікальний як пам'ятник науки й техніки, зведений завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Він сподівається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

2 липня в Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили про готовність представити амбітний проєкт під назвою "Тризуб Батьківщини", у якому передбачається заміна герба СРСР на герб України.