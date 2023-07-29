Монумент Батьківщина-мати в Києві перейменують на "Україну-мати", — гендиректор музею

За словами Юрія Савчука, монумент унікальний, як пам'ятник науки і техніки, зведений завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Він сподівається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

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Монумент Батьківщина-мати в Києві буде перейменовано на "Україна-мати". Про це 29 липня повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю "Українському Радіо".

Савчук зазначив, що це рішення ухвалили на засіданні Вченої ради музею.

Гендиректор музею пояснив, що перейменування монумента обґрунтоване і не є формальним кроком. Він зазначив, що монумент є унікальною пам'яткою науки і техніки, створеною зусиллями українських робітників, інженерів і науковців.

"Чому саме зараз? Тому що саме зараз, під час повномасштабного вторгнення, цей монумент для киян, для українців, які живуть у Києві, в Україні, борються з ворогом, цей монумент почав набувати іншого значення. Він є символом стійкості та незламності українського народу", — наголосив Савчук.

Юрій Савчук сподівається, що рішення про зміну назви монумента буде затверджено Міністерством культури та інформаційної політики перед національним святом — Днем Незалежності України, яке відзначають 24 серпня.

Він наголосив на важливості цієї ініціативи та її взаємозв'язку з іншими процесами, як-от зміна герба на щиті та перейменування музею, що додасть нових смислів і оновить образ монумента.

12 липня в Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили про готовність представити амбітний проєкт під назвою "Тризуб Батьківщини", у якому передбачається заміна герба СРСР на герб України.

Нагадаємо також, що експерти приблизно оцінили витрати на заміну радянського герба на щиті Батьківщини-матері в розмірі 36 мільйонів гривень.

13 липня в Мінкульті показали, який вигляд матиме монумент Батьківщина-мати з українським тризубом на щиті.

Пізніше, 19 липня, повідомлялося, що на одному зі столичних заводів завершують виготовлення герба України, який передбачається використовувати для заміни герба СРСР на щиті монументальної київської скульптури. Також повідомлялося, що герб виготовили зі сплаву "Азовсталі".