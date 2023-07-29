Монумент Родина-мать в Киеве переименуют в "Украину-мать", — гендиректор музея

По словам Юрия Савчука, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых. Он надеется, что его переименуют ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Related video

Монумент Родина-мать в Киеве будет переименован в "Украина-мать". Об этом 29 июля сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью "Украинскому Радио".

Савук отметил, что это решение было принято на заседании Ученого совета музея.

Гендиректор музея пояснил, что переименование монумента обосновано и не является формальным шагом. Он отметил, что монумент является уникальным памятником науки и техники, созданным усилиями украинских рабочих, инженеров и ученых.

"Почему именно сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, которые живут в Киеве, в Украине, борются с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа", — подчеркнул Савчук.

Юрий Савчук надеется, что решение об изменении названия монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики перед национальным праздником — Днем Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Он подчеркнул важность этой инициативы и ее взаимосвязь с другими процессами, такими как изменение герба на щите и переименование музея, что придаст новые смыслы и обновит образ монумента.

12 июля в Министерстве культуры и информационной политики сообщили о готовности представить амбициозный проект под названием "Тризуб Родины", в котором предполагается замена герба СССР на герб Украины.

Напомним также, что эксперты примерно оценили затраты на замену советского герба на щите Родины-матери в размере 36 миллионов гривен.

13 июля в Минкульте показали, как будет выглядеть монумент Родина-мать с украинским трезубом на щите.

Позже, 19 июля, сообщалось, что на одном из столичных заводов завершается изготовление герба Украины, который предполагается использовать для замены герба СССР на щите монументальной киевской скульптуры. Также сообщалось, что герб изготовили из сплава "Азовстали".