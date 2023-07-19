Изготовлен из сплава "Азовстали": в сети показали фото герба для щита Родины-Матери

Для изготовления тризуба "Запорожсталь" восстановила марку материала, из которого более 40 лет назад создали сам монумент. Новый символ установят ко Дню Независимости.

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В соцсетях появились снимки с тризубом, которым заменят советский герб на щите столичной Родины-Матери. Об этом 19 июля сообщили в "УНИАН".

На фото видно подготовку стального тризуба, который планируют установить на монументе ко Дню Независимости Украины.

Украинский герб изготавливают из сплава "Азовстали"

На сайте группы "Метинвест" рассказали, что тризуб будет изготовлен из стали "Запорожстали", "Азовстали" и ММК имени Ильича. Для обновления символа на предприятии "Запорожсталь" восстановили марку стали, из которой был изготовлен сам монумент.

"Мы считаем, что один из главных символов несокрушимости украинского народа должен украшать тризуб из высококачественной украинской стали. Это символ идентичности украинцев, которым мы гордимся. Специально для этого проекта мы восстановили марку стали, из которой в 1981 году был создан весь монумент", — заявил гендиректор группы Юрий Рыженков.

Фото: Александр Кубраков / Twitter Фото: Скрин видео

Напомним, 13 июля глава Минкульта Александр Ткаченко проинформировал, что на замену символа на Родине-Матери не будут потрачены средства из бюджета. Все расходы взял на себя крупный бизнес Украины. Министр отметил, что 24 августа монумент уже будет обновленным.

В Минкульте Фокусу рассказали, что герб установят с помощью специальной платформы на монорельсе, которая будет подниматься до уровня щита. В министерстве отметили, что отказ от ремонта крана в голове Родины-Матери сэкономил 8 миллионов гривен.