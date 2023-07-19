"Заканчивают изготовление": в сети показали трезубец для щита Родины-Матери (видео)

По данным журналистов, размер стального украинского герба составил 7,5 метра на 4,5 метра. Стоимость проекта Минкульт оценил в 28 миллионов гривен.

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На одном из столичных заводов подходит к концу изготовление герба Украины, которым планируют заменить герб СССР на щите монументальной киевской скульптуры "Родина-Мать". Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" 19 июля.

"Вот как на одном из заводов Киева заканчивают изготовление герба для щита "Родины-матери", — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как трезубец "обваривают". По словам директора завода, следующим этапом будет шлифовка и примерно через 10 дней изготовление конструкции будет завершено.

Журналисты выяснили, что размер герба составил 7,5 метра на 4,5 метра. Из трех проектов был выбран тот, у которого были выступы по краям, чтобы трезубец не казался плоским.

В Киеве заканчивают изготовление герба для щита "Родины-Матери"

Замена герба на щите "Родины-Матери": что известно

В Министерстве культуры и информационной политики 12 июля заявили, что готовы презентовать масштабный проект "Тризуб Родины", цель которого — заменить герб СССР на щите монумента на герб Украины.

В четверг, 13 июля, Госинспекция по архитектуре и градостроению Украины выдала разрешение на ремонт щита "Родины-Матери" в Киеве. В Минкульте рассказали Фокусу, что отказались от ремонта крана в голове "Родины-Матери" и нашли другой способ установить украинский герб, что помогло сэкономить 8 млн грн.

Как будет выглядеть "Родина-Мать" с новым гербом

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 13 июля сообщил, что на обновление монумента не будут потрачены средства из государственного бюджета. Замену советского символа украинским финансирует крупный бизнес. Стоимость проекта — 28 млн гривен.

Согласно заявлению группы "Метинвест" от 19 июля, трезубец будет изготовлен из стали "Запорожстали", "Азовстали" и ММК имени Ильича. Для обновления символа на предприятии "Запорожсталь" восстановили марку стали, из которой был изготовлен сам монумент.