У Мінкульті показали, як виглядатиме Батьківщина-Мати з тризубом на щиті (відео)

На заміну символіки використають 28 млн гривень, усі витрати покриє український великий бізнес. Міністр Олександр Ткаченко натякнув, що до Дня Незалежності України монумент вже декомунізують.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко опублікував фото з монументом Батьківщини-Матері та повідомив, що найближчим часом радянський герб буде замінений українським. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 13 липня.

"Хочу, щоб це було моє останнє селфі на фоні Батьківщини-матері з радянським гербом", — написав Ткаченко.

Знімок, опублікований Олександром Ткаченком у соцмережах Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Посадовець проінформував, що 13 липня Мінкульт публічно представив проєкт "Тризуб Батьківщини". Він нагадав, що заміну герба СРСР на тризуб у застосунку "Дія" підтримали 85% учасників опитування.

"Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і нарешті можемо повідомити про деталі дійсно історичного проєкту", — заявив міністр.

У пості йдеться, що на оновлення монумента не будуть витрачені кошти з державного бюджету. Заміну радянського символу українським фінансує великий бізнес.

"Вартість проєкту — 28 млн гривень. Це значно менше, ніж прораховували раніше", — підкреслив Ткаченко.

Він подякував донорам та партнерам, які долучились до проєкту.

"Слідкуйте за новинами, буде ще багато сюрпризів. Побачимось біля оновленої Батьківщини-матері 24 серпня на День Незалежності України", — заявив голова Мінкульту.

Також 13 липня віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті Батьківщини-Матері на український тризуб.

Фото: Олександр Кубраков / Twitter

"Декомунізація в дії! Будівельні роботи тривають", — написав Кубраков.

Нагадаємо, експерти оцінювали ймовірні витрати на заміну радянського герба на щиті Батьківщини-Матері у 36 млн гривень.

12 липня у Міністерстві культури та інформаційної політики заявляли, що готові презентувати масштабний проєкт "Тризуб Батьківщини". У публікації йшлося, що чекали на цей момент з дати проголошення незалежності України.