Демонтаж герба СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве завершен (видео)

Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" проводился в рамках проекта "Трезубец Родины". Над ним начали работать еще с 2022 года.

Related video

В Киеве 1 августа завершили снимать советские символы с монумента "Родина-мать". Сейчас демонтаж советского герба с монумента завершен, сообщает "РБК-Украина".

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб планируют оставить в музее.

"Ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости Украины мы сможем порадовать украинский народ таким важным и необходимым элементом нашего противостояния в идеологической борьбе с врагом", — сказал Карандеев.

В общем процесс пошел и вскоре в Киеве появится "Украина-мать". По информации Министерства культуры, металлическая конструкция трезубца уже готова. Предварительно специалисты провели соответствующие исследования по качеству металла.

Декоммунизация монумента "Родина-мать"

"Родина-мать" — это самая высокая монументальная скульптура в Европе. Она была построена в 1981 году и расположена на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В 2022 году Минкульт провел опрос в приложении "Дія" — "как быть с гербом СССР на щите Родины-матери". Подавляющее большинство опрошенных — 85% — выступили за то, чтобы заменить герб СССР на трезубец. Было принято решение о том, что монумент "Родина-мать" будет декоммунизирован и советский герб будет снят со щита статуи.

Напомним, 29 июля Фокус писал, что монумент Родина-мать в Киеве переименуют в "Украину-мать". По словам гендиректора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрия Савчука, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых. Он надеется, что его переименуют ко Дню Независимости Украины 24 августа.

2 июля в Министерстве культуры и информационной политики сообщили о готовности представить амбициозный проект под названием "Тризуб Родины", в котором предусматривается замена герба СССР на герб Украины.