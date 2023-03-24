Декомунізація триває: в Одесі знесуть погруддя радянському поету Максиму Горькому (фото)

Монумент російському діячеві культури приберуть із парку на одеських Черемушках. Влада також дозволила демонтувати меморіальну дошку Максиму Горькому на вулиці Спиридонівській.

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Одеська міська рада 24 березня дозволила знести погруддя російському письменнику та поету Максиму Горькому, одному із символів радянської літератури. Про це повідомило місцеве видання "Думська".

Монумент приберуть із парку на одеських Черемхах — так вирішила історико-топонімічна комісія міськради на засіданні 16 березня, зазначили журналісти.

Погруддя Горькому перенесуть в інше місце, як це було з пам'ятниками імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову. Ці пам'ятники зберігаються в Одеському художньому музеї.

Куди конкретно відвезуть погруддя Горького, не уточнюється.

"Демонтаж, перенесення пам'ятника Горькому в інше місце здійснюється відповідно до законів України "Про охорону навколишнього середовища" та "Про місцеве самоврядування", — заявили у департаменті культури.

Демонтаж та перенесення пам'ятника Горькому пройде відповідно до законів України

Влада міста також дозволила демонтувати меморіальну дошку Максиму Горькому на вулиці Спиридонівській.

В Одеській ОВА влітку 2022 року нагадували меру Одеси Геннадію Труханову про необхідність завершити процес декомунізації в місті. Чиновники закликали градоначальника перейменувати вулиці та прибрати пам'ятники Леніну та Горькому.

Нагадаємо, що одеські комунальники завершили демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ ще у грудні минулого року. Замість фігури імператриці на постаменті встановили прапор України.

Фокус у листопаді 2022 року писав про демонтаж погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові. Пам'ятник хотіли відправити до музею чи іншого культурного простору в місті.