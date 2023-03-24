Декоммунизация идет: в Одессе снесут бюст советскому поэту Максиму Горькому (фото)

Монумент российскому деятелю культуры уберут из парка на одесских Черемушках. Власти также разрешили демонтировать мемориальную доску Максиму Горькому на улице Спиридоновской.

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Одесский городской совет 24 марта разрешил снести бюст российскому писателю и поэту Максиму Горькому, одному из символов советской литературы. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Монумент уберут из парка на одесских Черемушках — так решила историко-топонимическая комиссия горсовета на заседании 16 марта, указали журналисты.

Бюст Горькому перенесут в другое место, как это было с памятниками императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Эти памятники хранятся в Одесском художественном музее.

Куда конкретно отвезут бюст Горького, не уточняется.

"Демонтаж, перенос памятника Горькому в другое место осуществляется в соответствии с законами Украины "Об охране окружающей среды" и "О местном самоуправлении", — заявили в департаменте культуры.

Демонтаж и перенос памятника Горькому пройдет в соответствии с законами Украины

Власти города также разрешили демонтировать мемориальную доску Максиму Горькому на улице Спиридоновской.

В Одесской ОВА летом 2022 года напоминали мэру Одессы Геннадию Труханову о необходимости завершить процесс декоммунизации в городе. Чиновники призывали градоначальника переименовать улицы и убрать памятники Ленину и Горькому.

Напомним, что одесские коммунальщики завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II еще в декабре прошлого года. Вместо фигуры императрицы на постаменте установили флаг Украины.

Фокус в ноябре 2022 года писал о демонтаже бюста российского поэта Александра Пушкина в Харькове. Памятник хотели отправить в музей или в другое культурное пространство в городе.