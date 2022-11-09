"Отправили на ответственное сохранение": в Харькове снесли памятник Пушкину (фото, видео)

Дальнейшая судьба бюста российского поэта неизвестна, но ее будут решать жители города после победы Украины в войне с Россией.

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В Харькове демонтировали бюст известного российского поэта Александра Пушкина. Памятник отправили "на ответственное сохранение". Об этом рассказали в Харьковском городском совете.

В ведомстве рассказали, что дальнейшая судьба бюста неизвестна. Но ее будут решать жители города после победы Украины в войне с Россией. Пушкина могут отправить в музей или в другое культурное пространство Харькова.

"Его дальнейшую судьбу — будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане после Победы Украины", — сказано в сообщении.

В Харьковском городском совете заявили, что понимают чувства жителей, которые не хотят видеть в своем городе российские топонимы и вместе с ними разделают желание переосмыслить культурную и историческую среду Харькова. Как один из вариантов такого переосмысления — бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению.

"Потому что более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", — сказали в ведомстве.

Напомним, 5 ноября мэрия Одессы анонсировала возможный снос памятника "основателям Одессы", центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Большинство жителей города в ходе голосования поддержали демонтаж памятника. Окончательное решение примут на сессии горсовета.

Ранее, 17 апреля бойцы "Азова" снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Бюст пытались убрать несколько лет назад, так как он попадал под закон о декоммунизации, но харьковские власти выступали против.