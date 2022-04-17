Бойцы "Азова" снесли памятник советскому маршалу Жукову в Харькове

Бюст пытались убрать несколько лет назад, так как он попадал под закон о декоммунизации, но харьковские власти выступали против.

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В Харькове бойцы отдельного батальона спецподразделения KRAKEN полка "Азов" демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову, который до этого другие активисты пытались убрать несколько лет. Об этом сообщил командир батальона Константин Немичев, опубликовав соответствующий ролик.

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Также информацию подтвердили в Администрации Немышлянского района Харькова.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", — сообщила Суспільному глава Администрации Татьяна Топчий.

Напомним, бюст маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове пытались демонтировать в 2019 году. Украинский институт национальной памяти настаивал на том, что по закону о декоммунизации памятник нужно снести. Однако покойный мэр Харькова Геннадий Кернес и его администрация выступали против этого.

2 июня 2019 года во время акции протеста, организованной "Нацкорпусом", бюст все-таки демонтировали. Но менее, чем через две недели по решению Кернеса снова вернули на место. Тогдашний и.о мэра Харькова, а ныне действующий градоначальник Игорь Терехов утверждал, что харьковчане должны уважать память своих героев и "от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу".

Как писал ранее Фокус, недавно в Киеве активисты дерусифицировали памятник городам-героям, убрав со стел названия российских и белорусских городов и добавив названия украинских.