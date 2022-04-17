Бійці "Азова" знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову в Харкові

Бюст намагалися прибрати кілька років тому, оскільки він попадав під закон про декомунізацію, але харківська влада виступала проти.

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У Харкові бійці окремого батальйону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" демонтували пам'ятник маршалу Георгію Жукову, який раніше активісти намагалися прибрати кілька років. Про це повідомив командир батальйону Костянтин Немічев, опублікувавши відповідний ролик.

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Також інформацію підтвердили в Адміністрації Немишлянського району Харкова.

"Все сталося миттєво, близько 11:00. Під'їхали дві машини з військовими. Зняли погруддя, забрали все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — повідомила Суспільному голова Адміністрації Тетяна Топчій.

Нагадаємо, погруддя маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові намагалися демонтувати у 2019 році. Український інститут національної пам'яті наполягав на тому, що згідно із законом про декомунізацію пам'ятник треба знести. Проте покійний мер Харкова Геннадій Кернес та його адміністрація виступали проти цього.

2 червня 2019 року під час акції протесту, організованої "Нацкорпусом", бюст таки демонтували. Але менш ніж через два тижні за рішенням Кернеса знову повернули на місце. Тодішній в.о мера Харкова, а сьогодні чинний градоначальник Ігор Терехов стверджував, що харків'яни повинні поважати пам'ять своїх героїв і "від покоління до покоління передавати всю правду про війну, правду про те, хто здобув цю нелегку перемогу".

Як писав раніше Фокус, нещодавно в Києві активісти дерусифікували пам'ятник містам-героям, прибравши зі стел назви російських та білоруських міст та додавши назви українських.