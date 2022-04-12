Без Москви, Сталінграда та Бреста. У Києві оновили пам'ятник містам-героям

У Києві активісти дерусифікували пам'ятник містам-героям, прибравши зі стел назви російських і білоруських міст і додавши назви українських.

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В українській столиці змінився пам'ятник містам-героям, розташований на проспекті Перемоги біля станції метро "Шулявська", повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Активісти та бійці тероборони прибрали зі стел назви російських і білоруських міст: Москви, Ленінграда, Сталінграда, Тули, Мурманська, Смоленська, Новоросійська, Мінська та Бреста. Залишилися лише назви українських міст, які отримали це звання за відчайдушний опір окупантам під час Другої світової війни: Києва, Севастополя, Одеси та Керчі.

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При цьому на стелах наразі розмістили назви міст, які стали героями під час російсько-української війни: Харкова, Херсона, Чернігова, Миколаєва, Волновахи, Охтирки, Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Маріуполя.

[ + – ] На пам'ятнику розмістили назви міст, які заслужили звання героя у 2022 році Фото: armyinform.com.ua

Також із пам'ятника прибрали всю комуністичну символіку, а на танк Т-34, який стояв на постаменті, поставили український прапор.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що столична влада вітає такі зміни, проте їх ще належить узаконити.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення 10 українських міст отримали звання "місто-герой". На початку березня ним нагородили Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваху. Вночі 25 березня президент Зеленський заявив, що почесне звання заслужили ще чотири міста: Охтирка, Буча, Ірпінь і Миколаїв.

Також Фокус писав про те, що в Києві хочуть перейменувати п'ять станцій метрополітену: "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейську", "Мінську" та "Героїв Дніпра".

"Наші люди ховаються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" убиває їхніх земляків, сусідів, родичів і знищує нашу країну. Такого не може бути", – наголосив начальник київського метрополітену Віктор Брагінський.