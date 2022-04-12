Без Москвы, Сталинграда и Бреста. В Киеве обновили памятник городам-героям

В Киеве активисты дерусифицировали памятник городам-героям, убрав со стел названия российских и белорусских городов и добавив названия украинских

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В украинской столице изменился памятник городам-героям, расположенный на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская", сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Активисты и бойцы терробороны убрали со стел названия российских и белорусских городов: Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Тулы, Мурманска, Смоленска, Новороссийска, Минска и Бреста. Остались лишь названия украинских городов, получивших это звание за отчаянное сопротивление оккупантам во время Второй мировой войны: Киева, Севастополя, Одессы и Керчи.

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При этом на стелах теперь разместили названия городов, которые стали героями во время российско-украинской войны: Харькова, Херсона, Чернигова, Николаева, Волновахи, Ахтырки, Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Мариуполя.

[ + – ] На памятнике разместили название городов, заслуживших звание героя в 2022 году Фото: armyinform.com.ua

Также с памятника убрали всю коммунистическую символику, а на стоящий на постаменте танк Т-34 водрузили украинский флаг.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк заявил, что столичные власти приветствуют такие изменения, однако их еще предстоит узаконить.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения 10 украинских городов получили звание "город-герой". В начале марта им наградили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху. Ночью 25 марта президент Зеленский заявил, что почетное звание заслужили еще четыре города: Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев.

Также Фокус писал о том, что в Киеве хотят переименовать пять станций метрополитена: Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейскую, Минскую и Героев Днепра.

"Наши люди укрываются на Дружбы народов, пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть", – подчеркнул начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский.