Военный Фокус Российско-украинская война Украина в огне. 30 дней сопротивления
30 дней войны в 30 цифрах. Как сражается Украина
Алексей Батурин
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С начала российского вторжения произошла масса событий, одни из них заставляют ужаснуться, другие вселяют оптимизм. Фокус собрал 30 знаковых чисел, которые показывают, каким был этот месяц войны.
- 16 100 российских солдат погибло в Украине, такие данные приводят в украинском Генштабе. Однако там неизменно отмечают, что это приблизительные цифры, поскольку "подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", реальные потери противника могут быть выше. По оценкам министра обороны Украины Алексея Резникова, суммарные потери врага – убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести – уже составляют более 40 тыс. человек. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, с момента вторжения украинские войска уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего в России десять армий.
- 1,3 тыс. украинских воинов погибло в боях, такое количество погибших назвал президент Украины Владимир Зеленский 12 марта. После этого данные об украинских потерях не раскрывались.
- 562 россиянина попали в плен, по оценкам Минреинтеграции. Данных о количестве пленных украинских воинов нет.
- 1 200 баллистических и крылатых ракет российские войска выпустили по территории Украины. Такие данные 24 марта приводили в Пентагоне.
- 10 раз украинские войска громили скопления сил и техники оккупантов в Чернобаевке, что под Херсоном. Это уже породило множество мемов, которые высмеивают тупость россиян. Однако их упорство вызвано оперативной необходимостью удержаться на этом участке. В Чернобаевке расположен Херсонский международный аэропорт, который важен для снабжения всем необходимым российской группировки, занявшей юг Украины.
- 1 подозрение в совершении преступления по статье о нарушении законов и правил войны предъявлено российскому военнослужащему, личность которого смогли установить прокуроры Киевской области. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в одном из сел Броварского района оккупант ворвался в частный дом, убил безоружного хозяина, а затем изнасиловал его жену.
- 135 украинских детей погибли, более 184 получили ранения, сообщает Телеграм-канал UkraineNow. ООН считает, что с начала войны в Украине погибли не меньше 977 мирных жителей, однако в реальности жертв значительно больше.Только в Мариуполе по состоянию на 13 марта официально подтвердили гибель 2358 человек.
- 3 674 952 украинца, преимущественно женщины, дети и пожилые люди, покинули страну после начала войны. По данным ООН, большая часть из них — свыше 2 млн человек — нашли пристанище в Польше.
- Около 386 тыс. украинцев вернулись в страну из-за рубежа с начала войны, большинство из них — мужчины.
- Около 6,5 млн человек стали внутренними переселенцами, уехав из опасных мест.
- 100 тыс. украинцев вступили в отряды территориальной обороны только за первые 10 дней войны, сообщили в Национальной гвардии. Более свежих данных военные ведомства не обнародовали из соображений секретности.
- Около 20 тыс. добровольцев-иностранцев вступило в ряды Интернационального легиона. Об этом две недели назад заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Большинство из них приехали из европейских стран и Северной Америки. Всего это воинское подразделение получило 40 тыс. заявок. Точную численность легиона не раскрывают.
- 10 украинских городов за время войны получили звание "Город-герой". В начале марта этим званием наградили Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху. Ночью 25 марта президент Зеленский заявил, что почетное звание заслужили еще четыре города: Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев.
- Около 13 млрд грн. с начала войны поступило на спецсчет, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, четверть из них — от иностранцев. Деньги быстро перечисляют на нужды военных. По состоянию на 25 марта, на спецсчету оставался 21 млн грн.
- Более $565 млрд — в такую сумму премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал прямые потери для Украины 15 марта. С каждым днем войны сумма ущерба растет. Киевская школа экономики совместно с Кабинетом Министров запустила проект Россия заплатит, цель которого — создать полный перечень всего, что было разрушено оккупантами.
- 30% украинской экономики с начала войны остановилось полностью или временно. Министр финансов Сергей Марченко говорит, что это предварительная оценка Минфина, основанная на анализе поступлений в бюджет от налогов, в частности, на доходы физлиц, единого соцвзноса. Более точную оценку дадут позже.
- 30 грн. теперь в среднем стоит доллар США в банках, 32,7 — в обменных пунктах.
- 100 000 грн. в месяц будут доплачивать военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.
- 11 политических партий приостановили деятельность в Украине в соответствии с решением СНБО. Эти политсилы обвиняют в связях с государством-агрессором.
- 141 страна поддержала резолюцию Генассамблеи ООН "Агрессия против Украины", требующую немедленного вывода российских войск из Украины. 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.
- 6 366 санкций, по оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, различные страны ввели против России, начиная с 2014 года. Половину из них, наиболее болезненных, ввели после начала полномасштабного вторжения. Украинские дипломаты считают, что цивилизованному миру осталось нанести лишь два главных удара, чтобы окончательно похоронить экономику страны-агрессора: закрыть на ее территории рынок криптовалют и полностью отказаться от покупки российских углеводородов. С этим у некоторых стран, например, Германии, большие сложности, там преодолеть энергетическую зависимость от России смогут не раньше, чем через несколько лет.
- 400 международных компаний, по подсчетам Йельской школы менеджмента, ушло из России в течение первых трех недель войны.
- 15 лет лишения свободы — таким наказанием в России теперь грозят "за распространение фейков о действиях ВС РФ", если они "повлекли тяжкие последствия". Фейком могут признать любой факт, противоречащий российской пропаганде, даже то, что Россия начала войну.
- 12 лет заключения — максимальное наказание, которое вводят за распространение информации о перемещениях и местах дислокации украинской военной техники. В Раде не скрывают, что эта инициатива назрела после того, как в Киеве российской ракетой был уничтожен торговый центр. Наводчиком на цель стал киевлянин, который выложил в "ТикТок" ролик, запечатлевший на территории ТЦ военные машины.
- 1 мраморный унитаз оккупанты украли из Васильевского историко-архитектурного музея-заповедника "Усадьба Попова" в Запорожской области. Об этом 13 марта сообщил руководитель Департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко, его поступок россиян очень удивил.
- 15 300 детей родилось в Украине за месяц войны, за этот период создано примерно столько же новых семей. В Минюсте отметили, что данные приблизительные, так как нет сведений с оккупированных территорий и из регионов, в которых идут активные боевые действия.
- 10 украинских военнопленных вернулись домой в результате первого обмена, состоявшегося 24 марта. Кроме того, удалось обменять 19 гражданских моряков, которых россияне захватили вместе с судном в районе острова Змеиный.
- 1 500 000 тюльпанов 18 марта выложили на Софийской площади в виде гигантского тризуба в честь украинок, которые по мере сил приближают победу.
- 30 "сребреников" украинские пограничники попытались вручить послу Беларуси Игорю Соколу, когда он покидал страну. Эти деньги от имени главы погранслужбы Сергея Дейнеко просили передать его белорусскому коллеге председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо в качестве платы за предательство: удар в спину Украины.
- 93% украинцев верят в победу над Россией, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".