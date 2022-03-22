В центре Киева выложили гигантский тризуб из тюльпанов в поддержку украинок

Для инсталяции на Софийской площади понадобилось 1, 5 миллиона цветов, которые затем развезли по больницам, швейным мастерским и полевым кухням и подарили женщинам

В Киеве на Софийской площади активисты из цветов выложили гигантский герб Украины. Для этого понадобилось 1,5 млн тюльпанов, о чем сообщил у себя в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов.

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"Гигантский герб Украины из 1,5 миллиона живых цветов выложили в сердце Киева – Софийской площади в честь приближающих победу украинок. Акцию анонсировали активистки Общественной организации "Андреевский спуск", – написал Усов.

После мероприятия волонтеры развезли цветы по больницам, полевым кухням и швейным мастерским, чтобы поддержать украинских женщин.

Как писал ранее Фокус, в Украине появилась веб-платформа, где можно найти имена российских артистов и звезд, которые поддерживают путинский режим и войну, а также тех, кто молчит по этому поводу. Среди них Полина Гагарина, Анита Цой, Надежда Бабкина, Тимати, Слава и другие.