У центрі Києва виклали гігантський тризуб із тюльпанів на підтримку українок

Для інсталяції на Софійській площі знадобилося 1,5 млн квітів, які потім розвезли в лікарні, швейні майстерні та польові кухні та подарували жінкам

У Києві на Софійській площі активісти із квітів виклали гігантський герб України. Для цього знадобилося 1,5 млн тюльпанів, про що повідомив у себе в Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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"Гігантський герб України з 1,5 мільйона живих квітів виклали в серці Києва — на Софійській площі на честь українок, що наближають перемогу. Акцію анонсували активістки Громадської організації "Андріївський узвіз", — написав Усов.

Після заходу волонтери розвезли квіти в лікарні, польові кухні та швейні майстерні, щоб підтримати українських жінок.

Як писав раніше Фокус, в Україні з'явилася вебплатформа, де можна знайти імена російських артистів та зірок, які підтримують путінський режим та війну, а також тих, хто мовчить про це. Серед них Поліна Гагаріна, Аніта Цой, Надія Бабкіна, Тіматі, Слава та інші.