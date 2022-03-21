ВСУ уничтожили 4 из 10 армий, которые есть у РФ — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, украинские войска уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную.

С начала масштабного вторжения российских войск ВСУ уничтожили 4 из 10 российских армий, включая 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронемашин, пять дивизионов РСЗО и 17 — ствольной артиллерии, порядка пяти авиаполков самолетов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в понедельник, 21 марта.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам советника ОП, в общей сложности это порядка трех ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений.

"То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. В общей сложности 4 армии из 10, которые есть в России", — объяснил Арестович.

Оборонительные действия украинских защитников не позволяют ВС РФ наступать где угодно на территории Украины, поэтому они прибегают только к тактическим маневрам и накапливают резервы.

Напомним, что в ОРДЛО подняли призывной возраст до 65 лет. Согласно разведданным, мобилизовать могут студентов техникумов и вузов.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ впервые использовали "Грады" в Житомирской области. Удару российских войск из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" подверглась Народицкая территориальная громада в Житомирской области.