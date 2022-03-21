ЗСУ знищили 4 з 10 армій, які мають РФ, — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, українські війська знищили три російські ударні армії та одну повітряну.

З початку масштабного вторгнення російських військ ЗСУ знищили 4 з 10 російських армій, включаючи 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових бронемашин, п'ять дивізіонів РСЗВ і 17 — ствольної артилерії, близько п'яти авіаполків літаків. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу в понеділок, 21 березня.

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За словами радника ОП, загалом це близько трьох ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань.

"Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Загалом 4 армії з 10, які є в Росії", — пояснив Арестович.

Оборонні дії українських захисників не дозволяють ЗС РФ наступати будь-де на території України, тому вони вдаються тільки до тактичних маневрів і накопичують резерви.

Нагадаємо, що в ОРДЛО підняли призовний вік до 65 років. Відповідно до розвідданих, мобілізувати можуть студентів технікумів і вишів.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ уперше використали "Гради" в Житомирській області. На удар російських військ із реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" зазнала Народицька територіальна громада в Житомирській області.