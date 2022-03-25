Воєнний фокус Російсько-українська війна Україна в огні. 30 днів спротиву
30 днів війни у 30 цифрах. Як бореться Україна
Олексій Батурин
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З початку російського вторгнення відбулася маса подій, одні з них змушують жахнутися, інші вселяють оптимізм. Фокус зібрав 30 знакових чисел, які показують, яким був цей місяць війни.
- 16 100 російських солдатів загинули в Україні, такі дані наводять в українському Генштабі. Однак там незмінно зазначають, що це приблизні цифри, оскільки "підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", реальні втрати противника можуть бути вищими. За оцінками міністра оборони України Олексія Резнікова, сумарні втрати ворога — вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти — уже становлять понад 40 тис. осіб. За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, з моменту вторгнення українські війська знищили три російські ударні армії та одну повітряну. Загалом у Росії десять армій.
- 1,3 тис. українських воїнів загинули у боях, таку кількість загиблих назвав президент України Володимир Зеленський 12 березня. Після цього дані про українські втрати не розкривалися.
- 562 росіянини потрапили в полон, за оцінками Мінреінтеграції. Даних щодо кількості полонених українських воїнів немає.
- 1 200 балістичних і крилатих ракет російські війська випустили по території України. Такі дані 24 березня наводили в Пентагоні.
- 10 разів українські війська громили скупчення сил і техніки окупантів у Чорнобаївці, що під Херсоном. Це вже породило безліч мемів, які висміюють тупість росіян. Проте їхня завзятість викликана оперативною необхідністю утриматися на цій ділянці. У Чорнобаївці розташований Херсонський міжнародний аеропорт, який важливий для постачання всім необхідним російському угрупованню, що зайняло південь України.
- 1 підозру в скоєнні злочину за статтею про порушення законів і правил війни пред'явлено російському військовослужбовцю, особу якого змогли встановити прокурори Київської області. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що в одному із сіл Броварського району окупант увірвався до приватного будинку, убив беззбройного господаря, а потім зґвалтував його дружину.
- 135 українських дітей загинули, понад 184 дістали поранення, повідомляє Телеграм-канал UkraineNow. ООН вважає, що з початку війни в Україні загинули не менше 977 мирних жителів, проте насправді жертв значно більше. Тільки в Маріуполі станом на 13 березня офіційно підтвердили загибель 2 358 людей.
- 3 674 952 українці, переважно жінки, діти та люди похилого віку, залишили країну після початку війни. За даними ООН, більшість із них — понад 2 млн осіб — знайшли притулок у Польщі.
- Приблизно 386 тис. українців повернулися до країни з-за кордону з початку війни, більшість із них — чоловіки.
- Майже 6,5 млн людей стали внутрішніми переселенцями, виїхавши з небезпечних місць.
- 100 тис. українців вступили до загонів територіальної оборони лише за перші 10 днів війни, повідомили у Національній гвардії. Більше нових даних військові відомства не оприлюднили з міркувань секретності.
- Майже 20 тис. добровольців-іноземців вступили до лав Міжнародного легіону. Про це два тижні тому заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Більшість із них приїхали з європейських країн і Північної Америки. Усього цей військовий підрозділ отримав 40 тис. заявок. Точну чисельність легіону не розкривають.
- 10 українських міст за часів війни отримали звання "Місто-герой". На початку березня цим званням нагородили Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваху. Уночі 25 березня президент Зеленський заявив, що почесне звання заслужили ще чотири міста: Охтирка, Буча, Ірпінь і Миколаїв.
- Майже 13 млрд грн з початку війни надійшло на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, чверть із них від іноземців. Гроші швидко переказують на потреби військових. Станом на 25 березня на спецрахунку залишався 21 млн грн.
- Понад $565 млрд — у таку суму прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював прямі втрати для України 15 березня. З кожним днем війни сума збитків зростає. Київська школа економіки спільно з Кабінетом Міністрів запустила проєкт Росія заплатить, метою якого є створення повного переліку всього, що було зруйноване окупантами.
- 30% української економіки з початку війни зупинилося повністю чи тимчасово. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що це попередня оцінка Мінфіну, яка базується на аналізі надходжень до бюджету від податків, зокрема, на доходи фізосіб, єдиного соцвнеску. Точнішу оцінку дадуть пізніше.
- 30 грн тепер здебільшого коштує долар США у банках, 32,7 — в обмінних пунктах.
- 100 000 грн на місяць доплачуватимуть військовослужбовцям, які перебувають у зоні бойових дій.
- 11 політичних партій призупинили діяльність в Україні відповідно до рішення РНБО. Ці політсили звинувачують у зв'язках із державою-агресором.
- 141 країна підтримала резолюцію Генасамблеї ООН "Агресія проти України", яка потребує негайного виведення російських військ з України. 35 держав утрималися і п'ять делегацій — Росії, Білорусі, КНДР, Сирії та Еритреї — проголосували проти.
- 6 366 санкцій, за оцінкою глави МЗС України Дмитра Кулеби, різні країни запровадили проти Росії, починаючи з 2014 року. Половину з них, найболісніших, запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Українські дипломати вважають, що цивілізованому світу залишилося завдати лише двох головних ударів, щоб остаточно поховати економіку країни-агресора: закрити на її території ринок криптовалют і повністю відмовитися від покупки російських вуглеводнів. З цим у деяких країн, наприклад, Німеччини, великі складнощі, там подолати енергетичну залежність від Росії зможуть не раніше, ніж через кілька років.
- 400 міжнародних компаній, за підрахунками Єльської школи менеджменту, пішли з Росії протягом перших трьох тижнів війни.
- 15 років позбавлення волі — таким покаранням у Росії тепер загрожують "за поширення фейків про дії ЗС РФ", якщо вони "спричинили тяжкі наслідки". Фейком можуть визнати будь-який факт, що суперечить російській пропаганді, навіть те, що Росія розпочала війну.
- 12 років ув'язнення — максимальне покарання, яке запроваджують за поширення інформації про переміщення і місця дислокації української військової техніки. У Раді не приховують, що ця ініціатива назріла після того, як у Києві російською ракетою було знищено торговий центр. Навідником на ціль став киянин, який виклав у "ТікТок" ролик, який зняв на території ТЦ військові машини.
- 1 мармуровий унітаз окупанти вкрали з Василівського історико-архітектурного музею-заповідника "Садиба Попова" в Запорізькій області. Про це 13 березня повідомив керівник Департаменту культури й інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко, його вчинок росіян дуже здивував.
- 15 300 дітей народилося в Україні за місяць війни, за цей період створено приблизно стільки ж нових сімей. У Мін'юсті зазначили, що дані є приблизними, оскільки немає відомостей з окупованих територій і з регіонів, в яких йдуть активні бойові дії.
- 10 українських військовополонених повернулися додому внаслідок першого обміну, що відбувся 24 березня. Крім того, вдалося обміняти 19 цивільних моряків, яких росіяни захопили разом із судном у районі острова Зміїний.
- 1 500 000 тюльпанів 18 березня виклали на Софійській площі у вигляді гігантського тризубу на честь українок, які в міру власних сил наближають перемогу.
- 30 "срібняків" українські прикордонники спробували вручити послу Білорусі Ігорю Соколу, коли він залишав країну. Ці гроші від імені голови прикордонної служби Сергія Дейнека просили передати його білоруському колезі голові Державного прикордонного комітету Анатолію Лаппо як плату за зраду: удар у спину України.
- 93% українців вірять у перемогу над Росією, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".