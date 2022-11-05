Мэрия Одессы анонсировала возможный снос памятника Екатерине II (фото)

Большинство жителей Одессы в ходе голосования поддержали демонтаж памятника. Окончательное решение о сносе памятки культуры примут на сессии горсовета.

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В Одессе завершилось голосование на платформе "Социально активный гражданин", где решалась судьба памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. О его результатах на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, большинство тех, кто принимал участие в голосовании, выступили за демонтаж памятника, расположенного на Екатерининской площади. Труханов подчеркнул, что несмотря на военные действия в стране, была соблюдена законная демократическая процедура.

"Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", – отметил мэр.

Теперь вопрос о демонтаже памятника планируют вынести на ближайшую сессию городского совета, а сам Труханов уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка – в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства", – подытожил чиновник.

Конфликт вокруг памятника длится не первый месяц. Еще летом появилась петиция президенту с призывом снести его. Владимир Зеленский обратился в мэрию Одессы с просьбой решить этот вопрос. В свою очередь Труханов тогда заявил, что он против сноса памятника.

Первое голосование за демонтаж памятника состоялось в мэрии 28 сентября, однако большинство депутатов отказались участвовать в нем. "За" высказались только 17 человек, и решение не было принято.

В свою очередь некоторые жители города показывают другое отношение к этому объекту – памятник все чаще подвергается нападениям. Его уже неоднократно обливали красной краской, а 2 ноября утром одесситы увидели не только традиционный "раскрас", но и другие элементы. Неизвестные надели на голову скульптуры Екатерины красный колпак палача, а на руку прикрепили веревку с петлей.

[ + – ] На голову памятника надели красный колпак и повесили на руку веревку с петлей Фото: Сергей Гуцалюк/Facebook

Напомним, как на подрыв очередного советского памятника в Николаеве отреагировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.