"Відправили на відповідальне збереження": у Харкові знесли пам'ятник Пушкіну (фото, відео)

Подальша доля погруддя російського поета невідома, але її вирішуватимуть мешканці міста після перемоги України у війні з Росією.

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У Харкові демонтували погруддя відомого російського поета Олександра Пушкіна. Пам'ятник відправили "на відповідальне збереження". Про це розповіли у Харківській міській раді.

У відомстві розповіли, що подальша доля погруддя невідома. Але її вирішуватимуть мешканці міста після перемоги України у війні із Росією. Пушкіна можуть відправити до музею чи іншого культурного простору Харкова.

"Його подальшу долю — чи зберігатиметься він у музеї, чи знайдеться йому інше місце в культурному та історичному просторі Харкова — вирішуватимуть харків'яни після Перемоги України", — сказано в повідомленні.

У Харківській міській раді заявили, що розуміють почуття жителів, які не хочуть бачити у своєму місті російські топоніми та разом з ними розроблять бажання переосмислити культурне та історичне середовище Харкова. Як один із варіантів такого переосмислення — погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху.

"Бо понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", — сказали у відомстві.

Нагадаємо, 5 листопада мерія Одеси анонсувала можливе знесення пам'ятника "засновникам Одеси", центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Більшість мешканців міста під час голосування підтримали демонтаж пам'ятника. Остаточне рішення ухвалять на сесії міськради.

Раніше, 17 квітня, бійці "Азова" знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові. Погруддя намагалися прибрати кілька років тому, оскільки він потрапляв під закон про декомунізацію, але харківська влада виступала проти.