В Одессе завершили демонтаж памятника Екатерине II (фото)

На месте монумента установили украинский флаг. Саму статую российской императрицы коммунальщики передали в Одесский художественный музей, где она скоро превратится в арт-объект.

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В Одессе коммунальщики завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей официальной странице в Фейсбуке.

На постаменте вместо фигуры российской императрицы теперь установлен украинский флаг.

"Наконец-то в Одессе на постаменте в центре города вместо Екатерины II действительно достойный украинский символ", — написал Ткаченко.

Демонтированный памятник Екатерине II уже доставили в Одесский художественный музей. Там же сейчас находится и демонтированный памятник российскому полководцу Александру Суворову.

[ + – ] Памятник российской императрице передали Одесскому художественному музею

Сотрудники музея уже решили, что превратят поверженный монумент в арт-объект.

"Мы еще не знаем, что это из этого получится. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь", — рассказал директор департамента по научной и экспозиционной работе музея Кирилл Липатов.

Памятник Екатерине II был расположен в Одессе на Екатерининской площади. Изначально воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. В 1920 году демонтирован. Восстановлен в 2007 году.

Напомним, 30 ноября горсовет Одессы принял решение снести памятник Екатерине II. Его перенесут на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.

Ранее, 1 августа, президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о сносе памятника, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону. В ответе сказано, что президент обратился к горсовету с просьбой рассмотреть инициативу.