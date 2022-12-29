В Одессе завершили демонтаж памятника Екатерине II (фото)
На месте монумента установили украинский флаг. Саму статую российской императрицы коммунальщики передали в Одесский художественный музей, где она скоро превратится в арт-объект.
В Одессе коммунальщики завершили демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей официальной странице в Фейсбуке.
На постаменте вместо фигуры российской императрицы теперь установлен украинский флаг.
"Наконец-то в Одессе на постаменте в центре города вместо Екатерины II действительно достойный украинский символ", — написал Ткаченко.
Демонтированный памятник Екатерине II уже доставили в Одесский художественный музей. Там же сейчас находится и демонтированный памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Сотрудники музея уже решили, что превратят поверженный монумент в арт-объект.
"Мы еще не знаем, что это из этого получится. Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь", — рассказал директор департамента по научной и экспозиционной работе музея Кирилл Липатов.
Памятник Екатерине II был расположен в Одессе на Екатерининской площади. Изначально воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. В 1920 году демонтирован. Восстановлен в 2007 году.
Напомним, 30 ноября горсовет Одессы принял решение снести памятник Екатерине II. Его перенесут на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.
Ранее, 1 августа, президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о сносе памятника, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону. В ответе сказано, что президент обратился к горсовету с просьбой рассмотреть инициативу.