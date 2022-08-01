Памятник Билли Херрингтону вместо Екатерины II в Одессе: Зеленский ответил на петицию

В ответе сказано, что президент обратился к горсовету с просьбой рассмотреть инициативу. Но в то же время напомнил, что памятники ставят деятелям, которые имеют государственное или местное значение.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о памятнике российской императрице Екатерине Второй в Одессе, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону. Ответ появился на сайте электронных петиций в понедельник,1 августа.

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"Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы согласно компетенции", — ответил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что в письме к Одесскому горсовету он подчеркнул важность защиты национальных интересов, работы над вопросами по очищению общественного пространства от объектов и памятников, которые касаются имперского и советского наследия.

По мнению президента Украины, такие памятники закрепляют в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы.

Что известно о петиции

Ее автор — Алексей Матвеев.

"Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", — написал Матвеев.

Он предложил заменить императрицу Екатерину на скульптурную фигуру актера Билли Геррингтон, который будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

Свой выбор автор петиции мотивировал тем, что Билли Геррингтон в Одессе — это "весело и смешно" и все студенты города после сессии будут пить пиво рядом с памятником актеру.

Предложение Матвеева набрало более 25 тыс. голосов.

Памятник Екатерине II в Одессе – какие еще были предложения?

На соответствующем сайте появилась еще одна петиция по поводу судьбы монумента императрице Екатерине в украинской Одессе. Ее инициатор — Стефания Цегельник.

К президенту женщина обратилась с требованием убрать из Одессы памятник российской императрице Екатерине.

"Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право", — написала Цегельник.

Она добавила, что в независимой Украине недопустимо прославлять поработителей украинского народа. По мнению женщины, место памятникам тиранам и убийцам украинцев — на свалке.

Отметим, что петиция набрала 26 тыс.504 голоса и 25 тыс. необходимых.

На нее Владимир Зеленский тоже успел ответить. Он сообщил, что направил всю информацию о предложении заявительницы в городской совет Одессы.

[ + – ] Памятник Екатерине стоит в архитектурном и историческом центре Одессы

Памятник Екатерине в Одессе

Оригинальный памятник Екатерине II в Одессе установили в 1900 году по проекту архитектора Юрия Дмитренко. Однако после прихода советской власти был демонтирован, а в 1965 году на этом месте установили памятник матросам броненосца "Потемкин". В 2007 году, во время реконструкции площади, там установили памятник основателям Одессы, среди которых и Екатерина II, уничтожившая Запорожскую сечь.

[ + – ] Памятник императрице Екатерине Второй в Одессе

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о запрете вручать повестки о мобилизации на блокпостах, АЗС и на улице. Президент напомнил, что в стране — военное положение и объявлена всеобщая мобилизация из-за агрессии России по отношению к Украине. И защищать целостность и независимость своего государства — это прямая обязанность граждан.

А еще несколькими днями ранее украинцы определились, что должно быть на щите монумента "Родина-Мать". За две недели в опросе о дальнейшей судьбе памятника приняли участие более 778 тысяч украинцев.