Пам'ятник Біллі Геррінгтону замість Катерини II в Одесі: Зеленський відповів на петицію

У відповіді сказано, що президент звернувся до міськради із проханням розглянути ініціативу. Але водночас нагадав, що пам'ятники ставлять діячам, які мають державне чи місцеве значення.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про пам'ятник російській імператриці Катерині Другій в Одесі, яку просили замінити на монумент американському актору Біллі Геррінгтону. Відповідь з'явилася на сайті електронних петицій у понеділок, 1 серпня.

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"Я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути поставлені в петиції питання відповідно до компетенції", — відповів Зеленський.

Президент України також зазначив, що у листі до Одеської міськради він наголосив на важливості захисту національних інтересів, роботи над питаннями з очищення громадського простору від об'єктів та пам'ятників, які стосуються імперської та радянської спадщини.

На думку президента України, такі пам'ятники закріплюють в Україні російські антиукраїнські пропагандистські наративи.

Що відомо про петицію

Її автор — Олексій Матвєєв.

"Сам факт встановлення цього пам'ятника був страшною помилкою і щодень його подальшого існування сигналізує, що Одеса перебуває в зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити", — написав Матвєєв.

Він запропонував замінити імператрицю Катерину на скульптурну фігуру актора Біллі Геррінгтона, який сидітиме за барною стійкою з пляшкою пива.

Свій вибір автор петиції мотивував тим, що Біллі Геррінгтон в Одесі — це "весело та смішно" і всі студенти міста після сесії питимуть пиво поруч із пам'ятником акторові.

Пропозиція Матвєєва набрала понад 25 тис. голосів.

Пам'ятник Катерині II у Одесі — які ще були пропозиції?

На відповідному сайті з'явилася ще одна петиція з приводу долі монумента імператриці Катерині в українській Одесі. Її ініціаторка — Стефанія Цегельник.

До президента жінка звернулася з вимогою прибрати з Одеси пам'ятник російській імператриці Катерині.

"Досить виділяти мільйони гривень на утримання пам'ятника тій, яка сприяла геноциду українського та кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщення та диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, утвердивши кріпацтво", — написала Цегельник.

Вона додала, що у незалежній Україні неприпустимо прославляти поневолювачів українського народу. На думку жінки, місце пам'ятникам тиранам та вбивцям українців — на звалищі.

Зазначимо, що петиція набрала 26 тис.504 голоси та 25 тис. необхідних.

На неї Володимир Зеленський також встиг відповісти. Він повідомив, що направив усю інформацію про пропозицію заявниці до міської ради Одеси.

[ + – ] Пам'ятник Катерині стоїть в архітектурному та історичному центрі Одеси.

Пам'ятник Катерині в Одесі

Оригінальний пам'ятник Катерині II в Одесі встановили у 1900 році за проєктом архітектора Юрія Дмитренка. Однак після приходу радянської влади його демонтували, а у 1965 році на цьому місці встановили пам'ятник матросам броненосця "Потьомкін". У 2007 році, під час реконструкції площі, там встановили пам'ятник засновникам Одеси, серед яких і Катерина II, яка знищила Запорізьку січ.

[ + – ] Пам'ятник імператриці Катерині Другій в Одесі

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про заборону вручати повістки про мобілізацію на блокпостах, АЗС та на вулиці. Президент нагадав, що в країні — воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію через агресію Росії щодо України. І захищати цілісність та незалежність своєї держави — це прямий обов'язок громадян.

А ще кількома днями раніше українці визначилися, що має бути на щиті монумента "Батьківщина-Мати". За два тижні в опитуванні про подальшу долю пам'ятника взяло участь понад 778 тисяч українців.