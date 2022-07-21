Українці визначилися, що має бути на щиті "Батьківщини-Матері": результати опитування в "Дія"

За два тижні в опитуванні щодо подальшої долі монумента взяло участь понад 778 тисяч українців.

Українці хочуть бачити на щиті столичного монумента "Батьківщина-Мати" тризуб замість герба СРСР. Про це свідчать результати опитування, яке завершилося в додатку "Дія" сьогодні, 21 липня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними опитування, 85% опитаних (а це 780 тис. людей) хочуть замінити символіку СРСР на державний герб України тризуб. За варіант просто демонтувати радянський комуністичний символ проголосували 9% опитаних. Ще 6% нічого не хочуть у зовнішньому вигляді монумента.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко особливо наголосив, що про повний демонтаж "Батьківщини-Матері" не йдеться. Це дуже затратно фінансово, складно здійснити технічно і "не вчасно".

"Продовжуємо працювати над трансформацією монумента — його переосмисленням та технічними змінами", — резюмував міністр культури України.

Нагадаємо, 7 липня Міністерство культури та інформаційної політики запустило опитування про долю київського монумента "Батьківщина-Мати". Зокрема, треба було вирішити, що робити зі щитом статуї, де досі зображено символ тоталітарної епохи — герб СРСР.

"Ми одягали її в маковий вінок, кілька разів підсвічували кольорами українського прапора. Але є одне "але", — сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, технічний процес звільнення "Батьківщини-Матері" від радянських пережитків — процес досить непростий щодо безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження пам'ятник не пошкодився. Для цього мають залучити фахівців: інженерів та архітекторів.

Раніше Інститут національної пам'яті заявив про те, що на декомунізацію "Батьківщини-Матері" та мосту Патона знадобиться близько року. Тоді установа навіть знайшла меценатів, які допоможуть демонтувати герб СРСР із щита монумента.

Також наприкінці травня у додатку "Дія" провели опитування, щоб дізнатися навіщо українцям зброю. Чиновники хотіли зрозуміти, з якою метою громадяни використовували б зброю, якби мали право ним володіти.

Опитування відбувалося протягом тижня. Взяти в ньому участь та висловити свою думку могли лише повнолітні українці.