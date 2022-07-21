Украинцы определились, что должно быть на щите "Родины-Матери": результаты опроса в "Дія"

За две недели в опросе о дальнейшей судьбе монумента приняли участие более 778 тысяч украинцев.

Украинцы хотят видеть на щите столичного монумента "Родина-Мать" тризуб вместо герба СССР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который завершился в приложении "Дія" сегодня, 21 июля.

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Согласно данным опроса, 85% опрошенных (а это — 780 тыс. людей) хотят заменить символику СССР на государственный герб Украины тризуб. За вариант просто демонтировать советский коммунистический символ проголосовало 9% опрошенных. Еще 6% ничего не хотят во внешнем облике монумента.

Глава Минкульта Александр Ткаченко особо подчеркнул, что о полном демонтаже "Родины-Матери" речь не идет. Это очень затратно финансово, сложно выполнимо технически и "не ко времени".

"Продолжаем работать над трансформацией монумента – его переосмыслением и техническими изменениями", — резюмировал министр культуры Украины.

Напомним, 7 июля Министерство культуры и информационной политики запустило опрос о судьбе киевского монумента "Родина-Мать". В частности, нужно было решить, что делать со щитом статуи, на котором до сих пор изображен символ тоталитарной эпохи – герб СССР.

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага. Но есть одно "но", — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, технический процесс освобождения Родины-Матери от советских пережитков — процесс достаточно непростой по безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты: инженеры и архитекторы.

Ранее Институт национальной памяти заявил о том, что на декоммунизацию "Родины-Матери" и моста Патона понадобится около года. Тогда учреждение даже нашло меценатов, которые помогут демонтировать герб СССР со щита монумента.

Также в конце мая в приложении "Дія" провели опрос, чтобы узнать зачем украинцам оружие. Чиновники хотели понять, для каких целей граждане использовали бы оружие, если бы имели право им владеть.

Опрос проходил в течение недели. Принять в нем участие и выразить свое мнение могли только совершеннолетние украинцы.