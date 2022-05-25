В приложении "Дія" проводят опрос, чтобы узнать зачем украинцам оружие

Чиновники хотят понять, для каких целей граждане использовали бы оружие, если бы имели право им владеть.

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Госсервис "Дія" запустил новый опрос по инициативе Министерства внутренних дел Украины. Пользователям предлагают ответить на несколько вопросов, касающихся прав на владение оружием, сообщает ГП "Дія" в своем телеграм-канале.

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Каждый пользователь может поделиться своим мнением касательно владения оружием. Чтобы пройти опрос, нужно открыть приложение "Дія", зайти в раздел "Услуги", нажать "Опрос" и выбрать один из трех вариантов. Чиновники, в частности, хотят понять для каких целей граждане страны использовали бы оружие, если бы могли его иметь на законных основаниях. Предлагаются такие ответы на выбор:

Для специальных потребностей

Для личной защиты

Я против

Опрос будет проводиться в течение недели. Принять участие в нем могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения "Дія".

В своем посте чиновники дали прямую ссылку на опрос в приложении https://diia.app/poll/pollVideo/00307238-b547-223b-43ad-ad38e47d9ea2, чтобы юзеры могли перейти по ней и проголосовать. На данный момент Опрос недоступен. В госсервисе нам пояснили, что наблюдаются несущественные технические проблемы, которые будут устранены и в скором времени опрос будет работать корректно.

[ + – ] Функция Опросы не работает

Напомним, что в середине февраля 2022 года глава Министерства обороны Украины Резников положительно высказался о праве на хранение оружия в Украине. Тогда он заявил, что гражданам страны нужно разрешить хранение пистолетов. А ношение короткоствольного оружия лучше оставить под запретом.