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В приложении "Дія" проводят опрос, чтобы узнать зачем украинцам оружие

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Дія
Фото: Минцифры

Чиновники хотят понять, для каких целей граждане использовали бы оружие, если бы имели право им владеть.

Госсервис "Дія" запустил новый опрос по инициативе Министерства внутренних дел Украины. Пользователям предлагают ответить на несколько вопросов, касающихся прав на владение оружием, сообщает ГП "Дія" в своем телеграм-канале.

Каждый пользователь может поделиться своим мнением касательно владения оружием. Чтобы пройти опрос, нужно открыть приложение "Дія", зайти в раздел "Услуги", нажать "Опрос" и выбрать один из трех вариантов. Чиновники, в частности, хотят понять для каких целей граждане страны использовали бы оружие, если бы могли его иметь на законных основаниях. Предлагаются такие ответы на выбор:

  • Для специальных потребностей
  • Для личной защиты
  • Я против

Опрос будет проводиться в течение недели. Принять участие в нем могут только совершеннолетние пользователи мобильного приложения "Дія".

В своем посте чиновники дали прямую ссылку на опрос в приложении https://diia.app/poll/pollVideo/00307238-b547-223b-43ad-ad38e47d9ea2, чтобы юзеры могли перейти по ней и проголосовать. На данный момент Опрос недоступен. В госсервисе нам пояснили, что наблюдаются несущественные технические проблемы, которые будут устранены и в скором времени опрос будет работать корректно.

опросы, дия, приложение
Функция Опросы не работает

Напомним, что в середине февраля 2022 года глава Министерства обороны Украины Резников положительно высказался о праве на хранение оружия в Украине. Тогда он заявил, что гражданам страны нужно разрешить хранение пистолетов. А ношение короткоствольного оружия лучше оставить под запретом.