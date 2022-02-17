"Это повышает безопасность": Резников высказался за право граждан на короткоствольное оружие

По мнению главы Минобороны, населению необходимо разрешить только право на хранение пистолетов. А ношение "короткоствола" лучше оставить под запретом.

Узаконить право на короткоствольное оружие, приняв соответствующий Закон, призвал министр обороны Украины Алексей Резников. Это позволит уменьшить преступность и обезопасить граждан, заявил политик в интервью изданию РБК-Украина.

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При этом чиновник заявил, что населению необходимо предоставить право лишь на хранение короткоствольного оружия, а не на ношение.

"Во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность", — сказал Резников.

Министр отметил, что вопрос приобретения, хранения и ношения оружия гражданами должен регулироваться законом, который у нас в стране до сих пор не принят. Также не стоит путать нормативную базу относительно оружия для населения и для теробороны.

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", — подчеркнул глава Минобороны.

Оружие, предназначенное для вооружения бойцов теробороны, является не гражданским, а боевым, подчеркнул министр, и должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях. По мере необходимости резервисты, которые подписали контракт, будут его получать для учений или при разворачивании сил.

Напомним, Денис Монастырский заявил, что свободной продажи короткоствольных пистолетов в Украине пока не будет. Данный вопрос, по словам политика, не будет подниматься в течение ближайших 3-5 лет. Кроме того, министр внутренних дел пообещал, что электронный реестр оружия заработает в Украине весной этого года. Нововведение позволит снизить риск коррупции в сфере контроля за оборотом огнестрелов.