"Вопрос закрыт на 3-5 лет", - нардеп "Слуги народа" о легализации короткоствольного оружия

Вводить свободный оборот пистолетов Монастырский предлагает с территориальной обороны, но после ее реформирования.

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что свободной продажи короткоствольных пистолетов в Украине пока не будет. Об этом он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

По словам нардепа, в Верховной Раде находилось два законопроекта, которые регулировали вопрос покупки гражданами пистолетов, но ни один из них депутаты не поддержали.

"Тем не менее, учитывая недавний скандал, связанный с разрешительной системой в системе МВД, нам нужен закон, который позволит навести в этой сфере порядок", — подчеркнул Монастырский.

В Украине нужно создать единый реестр оружия, а также выстроить систему контроля за теми, кто получает разрешение на оружие. Именно поэтому, по мнению Монастырского, разрешать приобретать короткоствольное оружие нельзя, но он предлагает альтернативу.

Скандал, который упомянул народный депутат связан с выявлением коррупционных схем при выдаче разрешений на оружие.

"Я поддерживаю реформу территориальной обороны. … Именно в рамках нее, можно постепенно подходить и к вопросу о свободном обороте короткоствольного огнестрельного оружия", — заявил нардеп.

Сейчас же голосование в Верховной Раде показывает, что вопрос о легализации короткоствола закрыт на 3-5 лет. Для нынешнего созыва так точно.

Напомним, министр МВД Арсен Аваков заявлял, что короткоствольное оружие должно быть исключительно у полиции.

Согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия.

4 марта 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект легализации оружия в Украине.