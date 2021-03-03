"Короткоствольное оружие должно быть исключительно у полиции", - Аваков о легализации оружия

По словам министра, у граждан должно быть право на приобретение охотничьего и спортивного оружия, а не пистолетов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против свободного обихода короткоствольного оружия для граждан. Об этом он сообщил в интервью "В гостях у Гордона".

По словам министра, всем очень хочется иметь короткоствольное оружие, но при этом все будут очень сильно недовольны, если кто-то кого-то застрелит. И поэтому он выступает против, чтобы у любого гражданина была возможность легально получить пистолет.

"Я за то, чтобы человек, если у него все в порядке с головой и с другими ситуациями, имела охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, его должны иметь исключительно сотрудники правоохранительных органов, которым это нужно", — заявил Аваков.

Также министр МВД прокомментировал и свое отношение к легализации марихуаны. По его словам, если речь идет о лекарственных препаратах, то он выступает за. А если речь идет о том, чтобы "выращивать марихуану на подоконнике", то он против этого. Так как по его мнению, "это открытая дорога к более тяжелым наркотикам".

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Напомним, Арсен Аваков анонсировал введение новых санкций СНБО против "врагов Украины". Но при этом он отмечает, что это не будут повальные репрессии против "инакомыслящих".

Также министр МВД рассказал, как РФ отреагирует на санкции против Медведчука: "Это будет катастрофа".

Отметим, что фракция "Слуга народа" решила поддержать законопроект об обороте оружия в первом чтении. Согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия. При этом в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения. Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов.