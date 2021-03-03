"Короткоствольна зброя повинна бути виключно в поліції", — Аваков про легалізацію зброї

За словами міністра, у громадян має бути право на придбання мисливської та спортивної зброї, а не пістолетів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає проти вільного побуту короткоствольної зброї для громадян. Про це він повідомив в інтерв'ю "В гостях у Гордона".

За словами міністра, всім дуже хочеться мати короткоствольну зброю, але при цьому всі будуть дуже сильно незадоволені, якщо хтось когось застрелить. І тому він виступає проти, щоб у будь-якого громадянина була можливість легально отримати пістолет.

"Я за те, щоб людина, якщо у неї все в порядку з головою і з іншими ситуаціями, мала мисливську або спортивну зброю. Що стосується короткоствольної зброї, її повинні мати виключно співробітники правоохоронних органів, яким це потрібно", — заявив Аваков.

Також міністр МВС прокоментував і своє ставлення до легалізації марихуани. За його словами, якщо йдеться про лікарські препарати, то він виступає за. А якщо йдеться про те, щоб "вирощувати марихуану на підвіконні", то він проти цього. Так як на його думку, "це відкрита дорога до більш важких наркотиків".

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Нагадаємо, Арсен Аваков анонсував введення нових санкцій РНБО проти "ворогів України". Але при цьому він зазначає, що це не будуть повальні репресії проти "інакомислячих".

Також міністр МВС розповів, як РФ відреагує на санкції проти Медведчука: "Це буде катастрофа".

Зазначимо, що фракція "Слуга народу" вирішила підтримати законопроект про обіг зброї в першому читанні. Згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на її володіння. Міністерство внутрішніх справ України виступає за ухвалення закону про обіг зброї і патронів до неї, але категорично проти вільного продажу пістолетів.