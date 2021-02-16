Легализация оружия в Украине: "Слуга народа" решила поддержать законопроект в первом чтении

"Слуги" решили поддержать проект закона в первом чтении с возможностью отправки на доработку.

"Слуга народа" решила поддержать законопроект "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Об этом заявил нардеп Александр Качура в Telegram-канале.

"Было проведено голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения законопроекта об обороте оружия. Было два варианта развития. Первый — вообще не рассматривать данный законопроект, второй — вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение", — сообщил Качура.

По его словам, 58,2% фракции приняли решение в соответствии с графиком пленарных заседаний рассмотреть законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку.

Ранее нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что "Слуга народа" не поддержит проект закона об обороте оружия.

Напомним, согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия. При этом в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения. Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов.

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