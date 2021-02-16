Легалізація зброї в Україні: "Слуга народу" вирішила підтримати законопроект у першому читанні

"Слуги" вирішили підтримати проект закону в першому читанні з можливістю відправлення на доопрацювання.

"Слуга народу" вирішила підтримати законопроект "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї". Про це заявив нардеп Олександр Качура в Telegram-каналі.

"Було проведено голосування всередині фракції з питання розгляду законопроекту про обіг зброї. Було два варіанти розвитку. Перший — взагалі не розглядати цей законопроект, другий — винести на розгляд у залі з можливістю відправлення його на повторне перше читання", — повідомив Качура.

За його словами, 58,2% фракції ухвалили рішення відповідно до графіку пленарних засідань розглянути законопроект у першому читанні з можливістю відправлення документа на доопрацювання.

Раніше нардеп від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що "Слуга народу" не підтримає проект закону про обіг зброї.

Нагадаємо: згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому в кінці січня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї і отримання прав на її володіння. Міністерство внутрішніх справ України виступає за ухвалення закону про обіг зброї і патронів до нього, але категорично проти вільного продажу пістолетів.

Також на Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.