Легализация оружия в Украине: Гетьманцев рассказал, что "Слуга народа" не поддержит законопроект
По словам нардепа от "Слуги народа", проект закона об обороте оружия "вызывает очень много вопросов".
Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что "Слуга народа" не поддержит проект закона об обороте оружия. Об этом он рассказал во время брифинга по итогам заседания фракции, передает УНН.
"Относительно законопроекта о легализации короткоствольного оружия (это одна из частей этого законопроекта, поскольку речь вообще об обороте оружия), часть, которая касается легализации короткоствольного оружия, вызывает очень много вопросов у наших коллег. Я не думаю, что у этих положений вообще есть поддержка даже в нашей фракции", — заявил Гетманцев.
По его словам, даже "если законопроект попадет в зал, о чем также есть сомнения, я думаю, что с большой вероятностью он не будет поддержан", добавив, что лично он выступает против легализации короткоствольного оружия.
Напомним, согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия. При этом в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения. Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов.
Также на Фокусе выходила статья о том, как разрешить короткоствол и не навредить обществу.