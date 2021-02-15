Легалізація зброї в Україні: Гетьманцев розповів, що "Слуга народу" не підтримає законопроект

За словами нардепа від "Слуги народу", проект закону про обіг зброї "викликає дуже багато питань".

Народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що "Слуга народу" не підтримає проект закону про обіг зброї. Про це він розповів під час брифінгу за підсумками засідання фракції, передає УНН

"Щодо законопроекту про легалізацію короткоствольної зброї (це одна з частин цього законопроекту, оскільки мова взагалі про обіг зброї), частина, яка стосується легалізації короткоствольної зброї, викликає дуже багато питань у наших колег. Я не думаю, що у цих положень взагалі є підтримка навіть у нашій фракції ", — заявив Гетманцев.

За його словами, навіть "якщо законопроект потрапить в зал, щодо чого також є сумніви, я думаю, що з великою ймовірністю його не підтримають", додавши, що особисто він виступає проти легалізації короткоствольної зброї.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому наприкінці січня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на володіння нею. Міністерство внутрішніх справ України виступає за прийняття закону про обіг зброї і патронів до нього, але категорично проти вільного продажу пістолетів.

Також на Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.