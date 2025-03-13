В Киеве был слышен взрыв без объявления воздушной тревоги: что известно (видео)

Местные жители наблюдали в небе несколько ярких вспышек и услышали громкий звук, напоминающий взрыв.

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Поздно вечером 12 марта в столице произошел странный инцидент: без объявления воздушной тревоги и выявления фактических воздушных угроз от российской армии вблизи в Киеве прогремел взрыв. Местные увидели в небе несколько ярких вспышек, которые и сопровождались громким звуком. Фокус собрал информацию о взрыве без тревоги в столице.

Около 23:35 часов 12 марта в Киеве прогремел громкий взрыв. При этом Воздушные силы не объявляли тревоги в столице, а ближайшие угрозы фиксировались только в области, далеко от столицы, и в соседних регионах.

Киевляне сообщают о нескольких ярких вспышках в небе, которые и сопровождались взрывом. Соответствующее видео, на котором можно увидеть инцидент в небе, распространяют местные каналы.

Пока официальной информации относительно звуков взрыва в Киеве и вспышек в небе нет. Местные же говорят, что это был вовсе не "Шахед" или ракета ВС РФ, а метеорит.

Как известно, падение метеоритов действительно могут сопровождаться звуками взрывов и яркими вспышками в небе. Иногда метеориты могут взрываться в небе, не долетая до Земли, когда сгорают в небе.

Через несколько минут после инцидента в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, которые двигались с северо-восточной части через Сумскую область.

Напомним, ранее ученые нашли самый древний кратер на Земле. Как выяснилось, он на миллиард лет старше, чем все известные.

Также исследователи обнаружили, что в Антарктиде спрятаны сотни тысяч метеоритов. Некоторые из них прячутся под самыми недоступными местами под тоннами льда. Ученые придумали, каким образом их можно достать из-под этого льда.