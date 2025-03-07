Найден самый древний кратер на Земле: на миллиард лет старше всех известных (фото)

Исследователи считают, что старейший кратер от падения метеорита на планете находится в Западной Австралии.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время Земля претерпела множество изменений в результате тектонического движения, падения метеоритов и многого другого. Теперь ученые считают, что им удалось обнаружить старейший кратер от падения метеорита, пишет Science Alert.

Исследование было проведено командой из Университета Кертина и показывает, что кратер образовался более 3,5 миллиарда лет назад — это делает его старейшим из всех известных науке минимум на миллиард лет. Авторы исследования также отмечают, что кратер оказался именно там, где ученые и надеялись, а его открытие подтверждает теорию о рождении первых континентов планеты.

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Самые древние породы на Земле образовались более 3 миллиардов лет назад и находятся в ядрах большинства современных континентов. Однако геологи до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, как и почему они образовались. Тем не менее ученые сходятся во мнении, что ранние континенты имели решающее значение для многих химических и биологических процессов на Земле.

Многие геологи предполагают, что древние породы образовались над горячими струями, которые поднимались над расплавленным металлическим ядром планеты, подобно воску в лавовой лампе. Другие утверждают, что они образовались в результате тектонических процессов, похожих на процессы на современной Земле, где породы сталкиваются и толкают друг друга вверх и вниз. Несмотря на то, что оба эти сценарии невероятно разные, оба они обусловлены потерей тепла изнутри Земли.

Конусы обломков, образовавшиеся в результате удара в Пилбаре Фото: Tim Johnson

Впрочем, теперь исследователи считают иначе. Еще несколько лет назад ученые предположили, что энергия, необходимая для создания континентов в Пилбаре, пришла из недр планеты в виде одного или нескольких столкновений с метеоритами диаметром в несколько километров. Когда удары взорвали огромные объемы материала и расплавили окружающие их породы, мантия под ними образовала толстые "сгустки" вулканического материала, которые превратились в континентальную кору.

Доказательства теории ученых заключались в химическом составе крошечных кристаллов минерала циркона, размером с песчинки. Однако, чтобы убедить научное сообщество, ученым требовались более убедительные доводы.

В мае 2021 года команда отправилась в экспедицию на север от Перта, которая продлилась две недели. Изначально ученые сосредоточились на необычном слое пород, известном как Антарктический ручей, выходящий на поверхность на склонах купола диаметром около 20 километров. Антарктический ручей имеет толщину всего около 20 метров и в основном состоит из осадочных пород, зажатых между несколькими километрами темной базальтовой лавы.

Но ручей также содержит капли, образовавшиеся из расплавленной породы, выброшенной во время удара, известные как сферулы. Но эти капли могли распространиться по всему миру от гигантского удара в любой точке Земли, скорее всего, от кратера, который сейчас разрушен.

Большие конусы обломков, похожие на хижины, в скалах Антарктического ручья на месте открытия Фото: Tim Johnson

Ученые ознакомились с картами и аэроснимками, в результате чего им удалось обнаружить область в центре Пилбары вдоль пыльной дороги. В результате команда обнаружила конусы осколков — красивые, тонкие ветвящиеся структуры, не отличающиеся от бадминтонного волана. По сути, это единственная особенность удара, которую можно увидеть невооруженным глазом, и в природе они могут образоваться только после падения метеорита.

В конце концов ученым удалось обнаружить дно огромного древнего ударного кратера. Ученые провели некоторые лабораторные исследования, а затем вернулись на место первой экспедиции в мае 2024 года — здесь они провели 10 дней.

Конусы обломков были повсюду, они образовались на большей части Антарктического ручья, который мы проследили на несколько сотен метров в холмистую местность Пилбара. Наблюдения показывают, что над слоем конуса обломков находится толстый слой базальта без признаков ударного воздействия. Это значит, что удар должен быть того же возраста, что и породы Антарктического кратера, которым, как известно, 3,5 миллиарда лет.

В результате ученым удалось обнаружить старейший кратер на Земле. Ученые также полагают, что их изначальные идеи относительно изначального происхождения континентов не были такими уж безумными, как считали некоторые.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили на Земле метеоритные кратеры, как на Луне.