Ученые впервые обнаружили на Земле метеоритные кратеры, как на Луне (фото)

Кратеры сформировались миллионы лет назад в результате ударной волны метеорита до существования жизни на Земле.

В штате Вайоминг в США команда геологов обнаружила ударные кратеры от метеоритов, которые ранее еще не были открыты на Земле. В американском штате исследователи насчитали 31 новый кратер размером от 10 до 70 метров. Они появились из большого, первичного кратера, который образовался после падения метеорита. Об этом сообщает британское издание Independent.

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Группа американских и немецких ученых обнаружила древние кратеры пермского периода, который был на Земле 280 млн. лет назад. Кратеры появились из большого, первичного кратера, который образовался после падения метеорита. Обломки небесного тела разлетелись на 150-200 км. А удары глыб диаметром 4-8 метра на скорости 700-1000 м/сек сформировали кольцевую серию вторичных кратеров. Это произошло примерно 250 миллионов лет назад. Такое явление распространено на скалистых телах в Солнечной системе без атмосферы, таких как Луна и Марс, но иногда бывает на объектах с толстым слоем атмосферы, таких как Земля или Венера.

[ + – ] Лучи вторичных кратеров на Луне

Геологи обнаружили 31 кратер диаметром от 10 до 70 метров в так называемом поле ударных кратеров. Их площадь — 40 на 90 км на юго-западе Вайоминга, недалеко от городов Каспер, Дуглас и Ларами.

"Здесь впервые представлены доказательства того, что на Земле было возможно вторичное образование кратеров", — говорят исследователи.

Вторичные кратеры менее глубокие и некруглой формы, кроме того, они расположены в виде лучей, которые исходят от первичного кратера. Такое явление наблюдается также на лунном кратере Тихо. В ходе исследования ученые смогли использовать расположение 31 вторичного кратера, чтобы найти местонахождение основного кратера. Геологи выяснили, что он находится где-то между округами Гошен и Ларами в Вайоминге и округами Баннер, Шайенн и Кимбалл в Небраске. Точное местоположение будет в центре внимания будущей работы исследовательской группы.

[ + – ] Фото: Kent Sandler, Casper College [ + – ] Фото: Kent Sandler, Casper College

Они также установили еще 60 потенциальных кратеров, которые требуют дальнейшего изучения для подтверждения. На Земле было обнаружено всего 208 ударных кратеров. Их нашли так мало, потому что они со временем исчезают с планеты из-за эрозии, других геологических процессов, а также многие из них находятся под водой.

В то время на Земле не существовало никакой формы жизни, которая бы смогла это увидеть. Первые динозавры в Северной Америке появились только 40 миллионов спустя. Хотя хвойные деревья уже существовали, и в лесах после падения метеора начался пожар.

Напомним, президент Туркменистана приказал потушить горящий кратер "Врата ада". Он считает, что страна должна продавать газ, который уже 40 лет выгорает из кратера в пустыне Каракум. Кроме того, горящий газ плохо влияет на окружающую среду и здоровье людей, которые проживают недалеко от кратера.

Ранее астрономы показали кратер Езоро на Марсе. В крае кратера находятся валуны, песок и грязь, а также каньон, который образовался из реки более 3 млрд. лет назад. Исследователи предполагают, что раньше здесь текла вода, а этот кратер предоставляет наилучшие шансы на поиски признаков древней жизни.