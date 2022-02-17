Учені вперше виявили на Землі метеоритні кратери, як на Місяці (фото)

Кратери сформувалися мільйони років тому внаслідок ударної хвилі метеорита до життя на Землі.

У штаті Вайомінг у США команда геологів виявила ударні кратери від метеоритів, які раніше ще не були відкриті на Землі. В американському штаті дослідники нарахували 31 новий кратер розміром від 10 до 70 метрів. Вони з'явилися з великого первинного кратера, який утворився після падіння метеорита. Про це повідомляє британське видання Independent.

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Група американських і німецьких учених виявила древні кратери пермського періоду, який був на Землі 280 млн років тому. Кратери з'явилися з великого первинного кратера, який утворився після падіння метеорита. Уламки небесного тіла розлетілися на 150–200 км. А удари брил діаметром 4-8 метрів на швидкості 700-1000 м/сек сформували кільцеву серію вторинних кратерів. Це сталося приблизно 250 мільйонів років тому. Таке явище поширене на скелястих тілах у Сонячній системі без атмосфери, таких як Місяць і Марс, але іноді буває на об'єктах із товстим шаром атмосфери, таких як Земля чи Венера.

[ + – ] Промені вторинних кратерів на Місяці

Геологи виявили 31 кратер діаметром від 10 до 70 метрів у так званому полі ударних кратерів. Їхня площа — 40 на 90 км на південному заході Вайомінгу, неподалік міст Каспер, Дуглас і Ларамі.

"Тут уперше представлені докази того, що на Землі було можливе вторинне утворення кратерів", — кажуть дослідники.

Вторинні кратери менш глибокі та некруглої форми, крім того, вони розташовані у вигляді променів, що походять від первинного кратера. Таке явище спостерігається також на кратері Місяця Тихо. У ході дослідження вчені змогли використати розташування 31 вторинного кратера, щоб знайти місцезнаходження основного кратера. Геологи з'ясували, що він розташований десь між округами Гошен і Ларамі у Вайомінгу й округами Банер, Шайєнн і Кімбол у Небрасці. Точне розташування буде в центрі уваги майбутньої роботи дослідницької групи.

[ + – ] Фото: Kent Sandler, Casper College [ + – ] Фото: Kent Sandler, Casper College

Вони також встановили ще 60 потенційних кратерів, які потребують подальшого вивчення для підтвердження. На Землі було виявлено лише 208 ударних кратерів. Їх знайшли так мало, тому що вони з часом зникають із планети через ерозію, інші геологічні процеси, а також багато з них перебувають під водою.

У той час на Землі не існувало жодної форми життя, яка б змогла це побачити. Перші динозаври в Північній Америці з'явилися лише через 40 мільйонів років. Хоча хвойні дерева вже існували, і в лісах після падіння метеору почалася пожежа.

Нагадаємо, президент Туркменістану наказав загасити кратер "Брама пекла", що горить. Він вважає, що країна має продавати газ, який уже 40 років вигоряє із кратера в пустелі Каракум. Крім того, газ, що горить, погано впливає на навколишнє середовище та здоров'я людей, які проживають неподалік кратера.

Раніше астрономи показали кратер Єзоро на Марсі. У краю кратера перебувають валуни, пісок і бруд, а також каньйон, який утворився з річки понад 3 млрд років тому. Дослідники припускають, що раніше тут текла вода, а цей кратер дає найкращі шанси на пошуки ознак стародавнього життя.