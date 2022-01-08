Президент Туркменістану наказав загасити знаменитий кратер "Брама пекла"

Гурбангули Бердимухамедов вважає, що країні необхідно продавати газ, який уже сорок років вигоряє у пустелі Каракум.

7 січня президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на засіданні уряду доручив загасити палаючий газовий кратер під назвою "Брама пекла". Про це пише Turkmenportal.

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Гурбангули Бердимухамедов наказав зайнятися питанням віце-прем'єру Шахиму Абрахманову, який займається паливно-енергетичним комплексом Туркменістану. Президент наголосив, що для вирішення проблеми варто залучити вчених, зокрема закордонних.

Газовий кратер "Брама пекла" виник у пустелі Каракум неподалік міста Дарваза і горить вже понад сорок років. Глава держави звернув увагу, що весь цей час Туркменія втрачає цінне джерело палива, яке могло б продавати на експорт та поповнювати бюджет. Крім того, природний газ, що горить, негативно впливає на екологічну ситуацію і здоров'я людей, які проживають поблизу.

Геологи в 1971 році виявили в Каракумі великі запаси природного газу, але під час буріння верхні шари ґрунту провалилися в підземну печеру. В результаті утворився величезний кратер діаметром 60 метрів та глибиною близько 20 метрів, з якого виходила велика кількість летючої речовини. Щоб захистити людей і тварин від отруєння газом, вчені вирішили підшепити джерело, сподіваючись, що згодом паливо просто вигорить, але недооцінили його запаси. "Брама пекла" стали туркменською пам'яткою, яку відвідують мандрівники та спеціалісти.

Як пише Turkmenportal, у 2013 році канадський дослідник Джордж Короніс за підтримки журналу National Geographic спустився на дно кратера і зібрав там зразки для аналізу. Пізніше вчені виявили у ґрунті унікальні бактерії, які не зустрічаються більше ніде у світі — вони адаптувалися до життя у "Брамі пекла" і добре виживають навіть за високої температури.

"Я б назвав це Колізеєм вогню: куди не кинеш погляд, скрізь тисячі маленьких смолоскипів. А звук схожий на гул реактивного двигуна, такий потужний, що давить звук палаючого газу. І ніякого диму", — поділився враженнями Джордж Короніс.

У 2019 році президент Туркменістану з'їздив до "Брами пекла", щоб спростувати свою смерть. Гурбангули Бердимухамедов вирушив у відпустку довгий час не з'являвся на публіці, що породило чутки. У ролику, показаному на телебаченні, політик проїхав навколо газового кратера на автомобілі.