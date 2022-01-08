Президент Туркменистана приказал потушить знаменитый горящий кратер "Врата ада"

Гурбангулы Бердымухамедов считает, что стране необходимо продавать газ, который уже сорок лет выгорает в пустыне Каракум.

7 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства поручил потушить горящий газовый кратер под названием "Врата ада". Об этом пишет Turkmenportal.

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Гурбангулы Бердымухамедов приказал заняться вопросом вице-премьеру Шахыму Абрахманову, который курирует топливно-энергетический комплекс Туркменистана. Президент отметил, что для решения проблемы стоит привлечь ученых, в том числе зарубежных.

Газовый кратер "Врата ада" возник в пустыне Каракум неподалеку от города Дарваза и горит уже более сорока лет. Глава государства обратил внимание, что все это время Туркмения теряет ценный источник топлива, который могла бы продавать на экспорт и пополнять бюджет. Кроме того, горящий природный газ негативно влияет на экологическую ситуацию и здоровье людей, проживающих поблизости.

Геологи в 1971 обнаружили в Каракуме большие запасы природного газа, но во время бурения верхние слои почвы провалились в подземную пещеру. В результате образовался огромный кратер диаметром 60 метров и глубиной около 20 метров, из которого выходило большое количество летучего вещества. Чтобы защитить людей и животных от отравления газом, ученые решили подшечь источник в надежде, что со временем топливо попросту выгорит, но недооценили его запасы. "Врата ада" стали туркменской достопримечательностью, которую посещают путешественники и специалисты.

Как пишет Turkmenportal, в 2013 году канадский исследователь Джордж Коронис при поддержке журнала National Geographic спустился на дно кратера и собрал там образцы для анализа. Позже ученые обнаружили в почве уникальные бактерии, которые не встречаются больше нигде в мире — они адаптировались к жизни во "Вратах ада" и хорошо выживают даже при высокой температуре.

"Я бы назвал это Колизеем огня: куда ни бросишь взгляд, везде тысячи маленьких факелов. А звук похож на гул реактивного двигателя, такой мощный, давящий звук горящего газа. И никакого дыма", — поделился впечатлениями Джордж Коронис.

В 2019 году президент Туркменистана съездил к "Вратам ада", чтобы опровергнуть свою смерть. Гурбангулы Бердымухамедов отправился в отпуск долгое время не появлялся на публике, что породило слухи. В ролике, показанном на телевидении, политик проехался вокруг газового кратера на автомобиле.